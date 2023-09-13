Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu mücadele, bugün hala büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Bu nedenle Bugün yağlı güreş var mı, hangi kanalda? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün yağlı güreş var mı? Bugün yağlı güreş hangi kanalda, saat kaçta?

Pek çok sporsever, heyecan dolu müsabakaları televizyondan izlemek için arama motorları üzerinde Bugün yağlı güreş var mı, hangi kanalda? Araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bugün yağlı güreş etkinliği olup olmadığını ve hangi kanalda yayınlandığını sizler için yanıtladık. Peki, Bugün yağlı güreş var mı? Bugün yağlı güreş hangi kanalda, saat kaçta?

BUGÜN YAĞLI GÜREŞ VAR MI?

13 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan spor etkinlikleri arasında herhangi bir yağlı güreş etkinliği bulunmamakta. En yakın tarihli yağlı güreş etkinliği ise 15 Eylül Cuma günü yapılacak. Buna göre Havran Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Güreşleri 15 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Güreşleri saat 14:30'da başlayacak, Havran Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ise saat 10:00'da başlayacak.