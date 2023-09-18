Bugün voleybol maçı var mı, hangi kanalda? 18 Eylül kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var?

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BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri

Türkiye - Peru | 07.00 | TRT Spor

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor.

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşısında da kazanarak üst üste 17. galibiyetine ulaştı. Ayrıca elemelerdeki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0'la geçen Filenin Sultanları, Bulgaristan karşısında da rakibine set şansı vermedi.

KAPTAN EDA: İYİ GİDİYORUZ, UMARIM BU YENİLMEZLİK SERİSİNİ DEVAM ETTİRİRİZ

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir maç oldu. Saha içerisinde eğlenen bir takım vardı. Bulgaristan genç bir takımla oynamasına rağmen hücumda çok akıllı oynadılar, savunmada da bizi zorladılar. Net skorla kazandık. Çok yorulmadığımız, hemen bitirdiğimiz bir maç oldu. Hedeflediğimiz şekilde bitirdik" dedi. 17 maçlık yenilmezlik serisiyle ilgili de kaptan, "İyi gidiyoruz, umarım bu yenilmezlik serisini devam ettiririz" ifadelerini kullandı.