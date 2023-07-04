Bugün voleybol maçı var mı? 4 Temmuz kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var?

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BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı



Brezilya - Çin | 18.30 | Yayıncısı bulunmuyor

Türkiye - İtalya | 22.00 | TRT Spor

TÜRKİYE FIVB MİLLETLER LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek ilk üç sırada yer almayı garantiledi. Filenin Sultanları, geride kalan 11 maçta 8'inci galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı şuanda FIVB Milletler Ligi'nde 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Milli takımımız 12 maçta 9 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçlara göre finallere kalmayı garantiledi.

FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU 2023

Güncel puan durumu şöyle:

1. sırada : Polonya : 10 Galibiyet 2 Mağlubiyet - 29 puan

2. sırada : ABD: 10 Galibiyet 2 Mağlubiyet - 28 puan

3. sırada : Türkiye : 9 Galibiyet 3 Mağlubiyet - 29 puan

4. sırada : Çin : 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet - 24 puan

5. sırada : Brezilya : 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet - 24 puan

6. sırada : İtalya : 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet - 21 puan

7. sırada: Japonya : 7 Galibiyet 5 Mağlubiyet - 21 puan

8. sırada : Almanya : 7 Galibiyet 5 Mağlubiyet - 20 puan

9. sırada : Sırbistan : 6 Galibiyet 6 Mağlubiyet - 19 puan

10. sırada : Kanada : 6 Galibiyet 6 Mağlubiyet - 18 puan

11. sırada : Dominik Cumhuriyeti : 6 Galibiyet 6 Mağlubiyet - 14 puan

12. sırada : Hollanda: 5 Galibiyet 7 Mağlubiyet - 18 puan

13. sırada : Bulgaristan : 2 Galibiyet 10 Mağlubiyet - 9 puan

14. sırada : Tayland : 2 Galibiyet 10 Mağlubiyet - 8 puan

15. sırada : Hırvatistan : 2 Galibiyet 10 Mağlubiyet - 6 puan

16. sırada : Güney Kore : 0 Galibiyet 12 Mağlubiyet - 0 puan

Güncel puan durumuna göre Türkiye şuanda ligde 29 puanla 3. sırada yer alıyor.