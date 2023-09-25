Bugün voleybol maçı var mı? 25 Eylül kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var?

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BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

25 Eylül günü herhangi bir voleybol karşılaşması bulunmuyor.

30 Eylül günü oynanacak olan maçlar ise şöyle:

Erkekler Olimpiyat Elemeleri

Sırbistan - Türkiye | 07.00 | TRT Spor

TÜRKİYE ERKEK MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI HAKKINDA

Türkiye erkek millî voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası erkek voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. 30 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla FIVB Dünya Sıralaması'nda 12. sırada bulunmaktadır.