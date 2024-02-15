Bugün voleybol maçı var mı? 15 Şubat kimin voleybol maçı var? Bugün hangi voleybol maçı var?

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BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün oynanacak olan herhangi bir voleybol maçı bulunmamaktadır. 15 Şubat Perşembe günü herhangi bir voleybol maçı bulunmamaktadır. Yarın oynanacak tek maç ise PTT – Vakifbank TVF Sultanlar Ligi karşılaşmasıdır. PTT – Vakifbank TVF Sultanlar Ligi karşılaşması saat 17:00'de oynanacak. PTT – Vakifbank TVF Sultanlar Ligi maçı, Ankara'da, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu Stadyumu'nda oynanacak.