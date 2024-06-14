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Bugün ve yarın oynanacak 2024 maçları! EURO maç takvimine göre kimin, ne zaman maçı var?

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak. İşte Bugün ve yarın oynanacak 2024 maçları!

Bugün ve yarın oynanacak 2024 maçları! Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak tek maçla başlayacak. İşte Bugün ve yarın oynanacak 2024 maçları haberimizde!

BUGÜNKÜ VE YARINKİ EURO 2024 MAÇLARI

EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle:

Bugün:

22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)

Yarın:

16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)

19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)

22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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