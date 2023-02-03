Kahramanmaraş merkezli depremleri 3 gün önce sosyal medya hesabından bildiği ortaya çıkan "deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, yeni bir açıklama daha yaptı. Yeni açıklamanın ardından vatandaşlar, Bugün ve yarın deprem mi olacak 2023? 2-3-4 Mart deprem bekleniyor mu? 2-3-4 Mart büyük bir deprem olacak mı, bekleniyor mu? merak etti. İşte detaylar...

Yarın yeni deprem mi bekleniyor? 2-3-4 Mart yeni deprem mi olacak? 3 Mart deprem olur mu? 4 Mart günü büyük deprem mi olacak? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri 3 gün öncesinden bildiği ortaya çıkan Frank Hoogerbeets, tahminlerine bir yenisini daha ekledi. Peki, Bugün ve yarın deprem mi olacak 2023? 2-3-4 Mart deprem bekleniyor mu? 2-3-4 Mart büyük bir deprem olacak mı, bekleniyor mu? İşte ayrıntılar...

3-4 MART 2023 DEPREM Mİ BEKLENİYOR? (3-4 MART CUMA-CUMARTESİ 2023)

Kahramanmaraş merkezli depremleri 3 gün önce sosyal medya hesabından bildiği ortaya çıkan "deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, yeni bir açıklama daha yaptı. Mart ayının 3'ü veya 4'ünde Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin birbirine yaklaşacağını belirten Hoogerbeets, bunun dünyada bir depreme neden olabileceğini söyledi. Hoogerbeets, "Büyüklüğü 7 veya 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." ifadelerini kullandı.

MART'IN İLK HAFTASI BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU 2023?

Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini savundu. Hoogerbeets, şunları söyledi: "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak.

Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz.

Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir."

BUGÜN VEYA YARIN DEPREM Mİ OLACAK 2023?

Deprem uzmanlarının uyarıları dışında internette yer alan "Mart ayında %100 kesinlikle çok büyük deprem olacak" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü gelecekte olacak depremleri veya doğal afetleri Allah'tan başka kesin bilen veya bilecek yoktur. Bu şekilde bir teknoloji de gelişmemiştir. Bu yüzden sosyal medyada bugün/yarın tarih verip %100 deprem olacak şeklindeki açıklamalara itibar etmeyiniz.