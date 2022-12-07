Bugün Tuzak dizisi var mı, yok mu, neden yok? 7 Aralık Bu akşam Tuzak yeni bölümü var mı, yok mu, tam saatinde değil mi, neden başlamadı?

TV8'in sevilen dizisi Tuzak bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Tuzak yok mu, neden yok? 7 Aralık Bugün Tuzak dizisi yeni bölümü var mı, yok mu, tam saatinde değil mi? merak etti. Peki, bu akşam Tuzak dizisi saat kaçta başlayacak? Tuzak saat kaçta, geç mi başlıyor, neden? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bugün Tuzak dizisi saat kaçta? Bugün Tuzak dizisi var mı, yok mu, neden yok? Tuzak dizisi neden başlamadı?

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzak dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Fakat bazı günler dizi biraz geç başlıyor.

TUZAK DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Tuzak bugün (7 Aralık Çarşamba) saat 22:30 'da başlayacak . Diziden önce Masterchef ödül oyunu ile ekranlara gelecek. Masterchef bitince Tuzak başlayacaktır.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

"Sen bu dünyada, bensiz bir hiçsin!"

8.Bölüm 2.Tanıtımı sizlerle

#Tuzak yeni bölümüyle yarın 22.30'da @tv8 'de

Buna göre dizi tam saatinde değil biraz geç başlayacak, dizi 22:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

TUZAK DİZİSİ NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Bugün Masterchef ödül oyunu oynanacağı için dizi biraz geç vakte alındı. Dizi özetsiz yeni bölümüyle 7 Aralık Çarşamba saat 22:30 'da ekranlarda olacak.

7 ARALIK TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 -MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

22:30 -Tuzak / Yeni Bölüm

00:15 -Tuzak

TUZAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akın Akınözü

Bensu Soral

Talat Bulut

Rıza Kocaoğlu

Yağız Can Konyalı

İlayda Çevik

Onur Durmaz

Naz Göktan

Eylül Su Sapan

Emir Benderlioğlu

Gamze Süner Atay

Lesli Karavil

İbrahim Şahin