Bugün Tuzak dizisi var mı, yok mu, neden yok? 7 Aralık Bu akşam Tuzak yeni bölümü var mı, yok mu, tam saatinde değil mi, neden başlamadı?
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TV8'in sevilen dizisi Tuzak bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Tuzak yok mu, neden yok? 7 Aralık Bugün Tuzak dizisi yeni bölümü var mı, yok mu, tam saatinde değil mi? merak etti. Peki, bu akşam Tuzak dizisi saat kaçta başlayacak? Tuzak saat kaçta, geç mi başlıyor, neden? İşte detaylar...
Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bugün Tuzak dizisi saat kaçta? Bugün Tuzak dizisi var mı, yok mu, neden yok? Tuzak dizisi neden başlamadı?
Tuzak dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Fakat bazı günler dizi biraz geç başlıyor.
Tuzak bugün (7 Aralık Çarşamba) saat 22:30 'da başlayacak. Diziden önce Masterchef ödül oyunu ile ekranlara gelecek. Masterchef bitince Tuzak başlayacaktır.
Twitter'dan yapılan paylaşım:
"Sen bu dünyada, bensiz bir hiçsin!"
8.Bölüm 2.Tanıtımı sizlerle
#Tuzak yeni bölümüyle yarın 22.30'da @tv8 'de
Buna göre dizi tam saatinde değil biraz geç başlayacak, dizi 22:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Bugün Masterchef ödül oyunu oynanacağı için dizi biraz geç vakte alındı. Dizi özetsiz yeni bölümüyle 7 Aralık Çarşamba saat 22:30 'da ekranlarda olacak.
- 16:00 -Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 -MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 22:30 -Tuzak / Yeni Bölüm
- 00:15 -Tuzak
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamandabütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..
Akın Akınözü
Bensu Soral
Talat Bulut
Rıza Kocaoğlu
Yağız Can Konyalı
İlayda Çevik
Onur Durmaz
Naz Göktan
Eylül Su Sapan
Emir Benderlioğlu
Gamze Süner Atay
Lesli Karavil
İbrahim Şahin