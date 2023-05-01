Bugün toplu taşımanın ücretsiz olup oymayacağına dair araştırmalar vatandaşlar tarafından internet üzerinde sıklıkla Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu ile araştırılmakta. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, tramvay ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

İşçi ve emekçiler tarafından kutlanan işçi bayramı nedeniyle gündeme Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu geldi. Bugünün gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından otobüs, metro, tramvay toplu taşıma ücretsiz mi? Araştırılmakta. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmekte olan Bugün araştırmaları devam ediyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, tramvay ücretsiz mi? Ankara, İzmir ve İstanbul'da Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olarak belirlenmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

BUGÜN OTOBÜS, METRO, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak. Buna göre İETT tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak.