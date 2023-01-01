Özel günlerde toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle birçok vatandaş tarafından Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusunu merak ediyor. Yılın ilk günü olmasından dolayı resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Sorusu, 1 Ocak toplu taşımanın ücretli mi, ücretsiz mi olduğunu merak eden vatandaşlar tarafından gün içerisinde Bugün Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? Soruları ile sık sık araştırılıyor. Konuya ilişkin en çok araştırılan soru ise Bugün Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? Sorusu oluyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Fakat aynı durum 31 Aralık tarihinde geçerli olmayacak. Buna göre 1 Ocak tarihinde toplu taşıma ücretsiz şekilde hizmet verecek.