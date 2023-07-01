İstanbulkart ile bayramda ücretsiz olarak seyahat edilebilecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından toplu taşıma bayramın son günü bedava olacak mı araştırılmaktadır. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı? 1 Temmuz Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Bayramda toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar tarafından İstanbulkart ücretsiz mi sorusu araştırılmaktadır. Bayramın son günü toplu taşıma bedava mı merak konusu oldu. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı? 1 Temmuz Marmaray, metrobüs, metro ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

İSTANBULKART BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı'nda toplu taşımalar; metrobüs, marmaray metro ve vapur ücretsiz olacaktır. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 1 Temmuz saat 00.00'a kadar ücretsiz.