Teşkilat dizisi bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Teşkilat dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. Bu nedenle Bugün teşkilat yeni bölüm var mı? Sorusu en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, Bugün teşkilat yeni bölüm var mı? Bugün teşkilat dizisi var mı, yayınlanacak mı? Teşkilat bu hafta var mı, yok mu?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Teşkilat dizisi bu hafta ekranlara gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisine ilişkin olarak Bugün teşkilat yeni bölüm var mı? Sorusu, konuya ilişkin olarak en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Bugün teşkilat yeni bölüm var mı? Bugün teşkilat dizisi var mı, yayınlanacak mı? Teşkilat bu hafta var mı, yok mu?

BUGÜN TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM VAR MI?

TRT 1'in yayın akışına göre Teşkilat dizisi 21 Mayıs günü izleyicileri ile TRT 1 ekranlarına buluşacak. Bir süredir seçim nedeni ile izleyicisi ile buluşmayan dizi bu akşam ekranlara gelecek.

21 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı - 01:30

Alparslan: Büyük Selçuklu - 02:00

Hayallerinin Peşinde - 04:25

Ege'nin Hamsisi- 05:10

Uyanış: Büyük Selçuklu - 08:30

Enine Boyuna - 11:45

Şehrime Hoş Geldiniz - 13:00

Gönül Dağı - 13:55

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye - 18:00

Ana Haber - 19:00

Teşkilat - 20:00