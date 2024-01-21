Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Teşkilat dizisi bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Teşkilat dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. Bu nedenle Bugün teşkilat yeni bölüm var mı? Sorusu en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Peki, Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Bugün Teşkilat var mı? Sorusu, Pazar gününün gelmesinin ardından araştırılıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Teşkilat dizisi bu hafta ekranlara gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisine ilişkin olarak Bugün teşkilat yeni bölüm var mı? Sorusu, konuya ilişkin olarak en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
BUGÜN TEŞKİLAT VAR MI?
21 Ocak Pazar TRT 1 Yayın Akışı üzerinde Teşkilat yeni bölüm yer almaktadır. Buna göre bu hafta Teşkilat yeni bölüm saat 20:00'da yayınlanacak. TRT 1'in yayın akışına göre Teşkilat dizisi bugün izleyicileri ile buluşacak. İşte merak etmekte olan kişiler için 21 Ocak Pazar TRT 1 Yayın Akışı!
21 OCAK PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI
06.05 Beni Böyle Sev
08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo
14.20 Yabancı Sinema 'Hugo'
17.15 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat