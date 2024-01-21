Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Bugün Teşkilat var mı? Sorusu, Pazar gününün gelmesinin ardından araştırılıyor. TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Teşkilat dizisi bu hafta ekranlara gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisine ilişkin olarak Bugün teşkilat yeni bölüm var mı? Sorusu, konuya ilişkin olarak en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

BUGÜN TEŞKİLAT VAR MI?

21 Ocak Pazar TRT 1 Yayın Akışı üzerinde Teşkilat yeni bölüm yer almaktadır. Buna göre bu hafta Teşkilat yeni bölüm saat 20:00'da yayınlanacak. TRT 1'in yayın akışına göre Teşkilat dizisi bugün izleyicileri ile buluşacak. İşte merak etmekte olan kişiler için 21 Ocak Pazar TRT 1 Yayın Akışı!

21 OCAK PAZAR TRT1 YAYIN AKIŞI

06.05 Beni Böyle Sev

08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo

14.20 Yabancı Sinema 'Hugo'

17.15 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat