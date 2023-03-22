Teravih namazının ne zaman kılınacağı merak konusu oldu. Hicrî takvime göre 9. aya denk gelen Teravih namazının ne zaman başlayacağı araştırılmakta. Peki, Bugün teravih namazı var mı? Teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Teravih namazı bugün mü yarın mı? İşte detaylar...

Kur'an'da adı geçen ve değerine vurgu yapılan tek ay, Ramazan ayıdır. Müslümanlara oruç, hicretin 2. yılında farz kılınmıştır. Müslümanlar için ayrı yere sahip olan Ramazan ayında gerçekleştirilecek ibadetler arasında yer alan teravih namazı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından teravih namazının ne zaman başlayacağı araştırılmakta. Peki, Bugün teravih namazı var mı? Teravih namazı ne zaman, saat kaçta? Teravih namazı bugün mü yarın mı?Detaylar haberimizde...

TERAVİH NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.