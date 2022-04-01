11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. İlk teravih bu akşam kılınacak. İlk oruç ise yarın tutulacak. En erken imsak Iğdır'da olurken, en geç iftar ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Bugün teravih kılınacak mı? Teravih saat kaçta?

BUGÜN TERAVİH KILINACAK MI?

Türkiye'de ilk sahur cumayı cumartesiye bağlayan gecede yapılacak. En erken imsak 04:14'de kesilirken en geç imsak 05:25'te kesilecek. İLK teravih namazı da bugün kılınacak.

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