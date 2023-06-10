Bugün Survivor var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? 10 Haziran Cumartesi Survivor 2023 saat kaçta, yok mu, geç mi başlar? TV8 yayın akışı!
Gündem Haberleri
Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu yoksa neden yok merak ediliyor. Survivor bugün yayın akışında erkene alındı. Peki, Bugün Survivor var mı, yok mu? 10 Haziran Cumartesi Survivor 2023 var mı, yok mu, saat kaçta, geç mi başlayacak? Bu akşam Survivor olmayacak mı? İşte detaylar...
Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? 10 Haziran Survivor yeni bölüm var mı? Bugün maç mı olacak? Bugün Survivor var mı, yok mu? 10 Haziran Cumartesi Survivor 2023 var mı, fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Survivor neden yok? Survivor hangi günler? İşte ayrıntılar...
Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü olmayacak. Bugün Şampiyonlar Ligi final maçı TV8'de ekranlara gelecek. Bundan dolayı Survivor olmayacak. Survivor yeni bölümünün yarın yayınlanması bekleniyor.
- 17:30 -Yabancı Sinema / Cango'nun İntikamı
- 20:00 - Maç Başlıyor / Canlı
- 22:00 -Şampiyonlar Ligi Finali "Manchester City - Inter" / Canlı
- 00:15 - Kupa Töreni / Canlı
Geçen hafta adaya veda eden isim Osman Can olmuştu.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023