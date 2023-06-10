Bugün Survivor var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? 10 Haziran Cumartesi Survivor 2023 saat kaçta, yok mu, geç mi başlar? TV8 yayın akışı!

Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu yoksa neden yok merak ediliyor. Survivor bugün yayın akışında erkene alındı. Peki, Bugün Survivor var mı, yok mu? 10 Haziran Cumartesi Survivor 2023 var mı, yok mu, saat kaçta, geç mi başlayacak? Bu akşam Survivor olmayacak mı? İşte detaylar...

Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? 10 Haziran Survivor yeni bölüm var mı? Bugün maç mı olacak? Bugün Survivor var mı, yok mu? 10 Haziran Cumartesi Survivor 2023 var mı, fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Survivor neden yok? Survivor hangi günler? İşte ayrıntılar...

10 HAZİRAN 2023 BUGÜN SURVİVOR VAR MI, YOK MU?

Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü olmayacak. Bugün Şampiyonlar Ligi final maçı TV8'de ekranlara gelecek. Bundan dolayı Survivor olmayacak. Survivor yeni bölümünün yarın yayınlanması bekleniyor.

TV8 10 HAZİRAN 2023 YAYIN AKIŞI

17:30 -Yabancı Sinema / Cango'nun İntikamı

20:00 - Maç Başlıyor / Canlı

22:00 -Şampiyonlar Ligi Finali "Manchester City - Inter" / Canlı

00:15 - Kupa Töreni / Canlı

SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta adaya veda eden isim Osman Can olmuştu.