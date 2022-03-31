Bugün Survivor var mı, yok mu? 31 Mart Perşembe Survivor All Star var mı, neden fragmanı yayınlanmadı? Bu akşam Survivor olmayacak mı?
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Survivor 2022 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Survivor var mı yok mu merak ediliyor. Dünkü bölümden sonra Survivor 65. bölüm fragmanı halen yayınlanmadı. TV8 yayın akışında ise Survivor yer alıyordu. Peki, Bugün Survivor var mı, yok mu? 31 Mart Perşembe Survivor All Star var mı, neden fragmanı yayınlanmadı? Bu akşam Survivor olmayacak mı? İşte detaylar...
Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? 31 Mart Survivor yeni bölüm var mı? Bugün Anlat Bakalım oynanacak mı? Bugün Survivor var mı, yok mu? 31 Mart Perşembe Survivor All Star var mı, neden fragmanı yayınlanmadı?
Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü var fakat 65. bölüm fragmanı hala yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler Survivor yeni bölümü olmayacak mı merak etmişti. TV8 yayın akışına göre bugün Survivor yeni bölümü ekranlarda olacak. Saat 20:00'da başlayacak.
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 20:00 - Survivor All Star/ Yeni Bölüm
- 00:15 - Canım Annem
Bu hafta adaya veda eden isim Yasin oldu. Gönüllüler takımından Yasin adaya veda etmiş oldu.