Bugün Survivor var mı, yok mu? 31 Mart Perşembe Survivor All Star var mı, neden fragmanı yayınlanmadı? Bu akşam Survivor olmayacak mı?

Bu akşam Survivor var mı, yok mu, neden yok? Survivor ekranlarda olacak mı? 31 Mart Survivor yeni bölüm var mı? Bugün Anlat Bakalım oynanacak mı? Bugün Survivor var mı, yok mu? 31 Mart Perşembe Survivor All Star var mı, neden fragmanı yayınlanmadı?

31 MART BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Bugün TV8 yayın akışına göre Survivor yeni bölümü var fakat 65. bölüm fragmanı hala yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler Survivor yeni bölümü olmayacak mı merak etmişti. TV8 yayın akışına göre bugün Survivor yeni bölümü ekranlarda olacak. Saat 20:00'da başlayacak.

TV8 31 MART YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

20:00 - Survivor All Star/ Yeni Bölüm

00:15 - Canım Annem

SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta adaya veda eden isim Yasin oldu. Gönüllüler takımından Yasin adaya veda etmiş oldu.

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