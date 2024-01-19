Bugün Survivor var mı, yok mu? 19 Ocak Cuma Survivor var mı, yok mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün Survivor var mı? 19 Ocak Survivor var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Sürpriz dolu anlarla dolu Survivor All Star 2024, izleyicilerle 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de buluştu. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu program, artık haftanın beş günü boyunca, pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de Tv8 ekranlarında yerini alıyor. Yepyeni bir sezonla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor All Star 2024, 1 Ocak'ta başlayarak heyecan dolu anları ekranlara taşıyor.

Survivor bu akşam TV8'de Aşka Düşman dizisi yayınlanacak.

19 Ocak TV8 yayın akışı:

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Mavi Takım

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

Kırmızı Takım

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya