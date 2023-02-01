Ekranların sevilen yarışma programı Survivor haftanın belirli günlerinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki, Bugün Survivor var mı? Survivor bu akşam var mı, ne zaman, saat kaçta?

Bugün Survivor var mı? Ekranların sevilen yarışma programı Survivor haftanın belirli günlerinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Peki, Bugün Survivor var mı? Survivor bu akşam var mı, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Survivor bugün yeni bölümüyle saat 20.00'de TV8'de ekranlara gelecek. İşte, 1 Şubat TV8 yayın akışı: