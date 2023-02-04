Ekranların sevilen yarışması Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanıp, yayınlanmayacağını merak edenler Bugün Survivor var mı? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Yayınlanan fragman ile birlikte bu akşam yayınlanacak bölüm oldukça merak uyandırdı. Peki, Bugün Survivor var mı? Survivor bu akşam saat kaçta, ne zaman? Tv8 yayın akışı!

Bugün Survivor var mı? Sorusu, birçok izleyici tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor haftanın belirli günlerinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu haberimizde merak eden izleyiciler için Tv8 yayın akışını haberimiz ekledik. Peki, Bugün Survivor var mı? Survivor bu akşam saat kaçta, ne zaman? Tv8 yayın akışı!

BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Tv8 kanalının resmi web sitesi üzerinde yayınlanan yayın akışı bilgisine göre 4 Şubat Cumartesi günü gecesi Survivor yarışması izleyicileri ile buluşacak.

4 ŞUBAT CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Tuzak

07:15 Süper 1 Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsam

10:00 Gazete Magazin

13:15 Sıfırıncı Gün

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023