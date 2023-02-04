Bugün Survivor var mı? Survivor bu akşam saat kaçta, ne zaman? Tv8 yayın akışı!
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Ekranların sevilen yarışması Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanıp, yayınlanmayacağını merak edenler Bugün Survivor var mı? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Yayınlanan fragman ile birlikte bu akşam yayınlanacak bölüm oldukça merak uyandırdı. Peki, Bugün Survivor var mı? Survivor bu akşam saat kaçta, ne zaman? Tv8 yayın akışı!
Bugün Survivor var mı? Sorusu, birçok izleyici tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor haftanın belirli günlerinde ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu haberimizde merak eden izleyiciler için Tv8 yayın akışını haberimiz ekledik. Peki, Bugün Survivor var mı? Survivor bu akşam saat kaçta, ne zaman? Tv8 yayın akışı!
BUGÜN SURVİVOR VAR MI?
Tv8 kanalının resmi web sitesi üzerinde yayınlanan yayın akışı bilgisine göre 4 Şubat Cumartesi günü gecesi Survivor yarışması izleyicileri ile buluşacak.
4 ŞUBAT CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Tuzak
07:15 Süper 1 Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsam
10:00 Gazete Magazin
13:15 Sıfırıncı Gün
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023