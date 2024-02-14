Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı?

Bugün Survivor var mı? Gündeme geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? Survivor All Star yayınlanacak mı?

BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Survivor All Star 2024 bu akşam izleyicileri ile buluşacak. Survivor All Star 2024, izleyicilerle 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de buluştu. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu program, artık haftanın beş günü boyunca, pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de Tv8 ekranlarında yerini alıyor. Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm Bugün yayınlanacak. Buna göre Survivor All Star 2024 yeni bölümü 14 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelecek.

SURVİVOR TV8 YAYIN AKIŞINDA VAR MI?

06:00 - Dizi

07:15 - 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 - Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm

11:15 - Survivor All Star 2024

12:00 - Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

14:00 - Survivor Ekstra / Canlı

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.