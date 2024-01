Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? Survivor All Star yayınlanacak mı?

BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Survivor All Star 2024 bu akşam izleyicileri ile buluşacak. Survivor All Star 2024, izleyicilerle 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de buluştu. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu program, artık haftanın beş günü boyunca, pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de Tv8 ekranlarında yerini alıyor. Survivor All Star 2024 Bugün yayınlanacak. Buna göre Survivor All Star 2024 yeni bölümü 28 Ocak Pazar günü ekranlara gelecek.

SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?

