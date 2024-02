Bugün Survivor var mı? Gündeme geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından Survivor'ın bugünkü yayın akışı merak konusu oldu. 'Bugün Survivor var mı?' sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün Survivor var mı? 2 Şubat Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var?

ACUN ILICALI STARTI VERDİ

1 Ocak'ta izleyici ile buluşan yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak. Kimleri suçlayamayacaksınız. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu anca kendi başarısızlığı eleyecek. Orada da ne bahaneler duyacağız bilmiyorum ama..." diyor.

Yayında Survivor'la ilgili konuşan ve yarışmacılara performans gösterebilmeleri için haftalık az bir öğün verildiğini belirten Ilıcalı, "Survivor sportif bir şov! Futbol sezonu gibi. Survivor'ın bir sezonu 82-83 milyon dolara mal oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor. Dominik cumhurbaşkanıyla yakın bir ilişkimiz var çünkü ülkeye sağladığımız katkının da farkındalar Dominikliler. Bizi iyi karşılıyorlar, Dominik'i tanıtıyoruz bir yandan da" dedi.

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya

BUGÜN SURVİVOR VAR MI?

Survivor All Star 2024, izleyicilerle 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de buluştu. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunduğu program, artık haftanın beş günü boyunca, pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de Tv8 ekranlarında yerini alıyor. Survivor All Star 2024 Bugün yayınlanacak. Buna göre Survivor All Star 2024 yeni bölümü 2 Şubat Pazar günü izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşacak.

