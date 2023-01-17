Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün programın yeni bölümü var mı merak edildi. Peki, Bugün Survivor var mı? 17 Ocak Salı Survivor yeni bölüm var mı? Survivor bu akşam olacak mı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün Survivor var mı? 17 Ocak Salı Survivor yeni bölüm var mı? Survivor bu akşam olacak mı?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor TV8'de Çarşamba ve Perşembe günleri hariç her gün yayınlanmaktadır. TV8'de çarşamba ve perşembe günleri dizi olduğu için o gün Survivor olmayacak. Diğer günler yeni bölümleriyle ekranlarda olacaktır.

BU AKŞAM SURVİVOR VAR MI?

Survivor yeni bölümüyle 17 Ocak Salı 2023 tarihinde bu akşam saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Program Çarşamba ve Perşembe günü TV8'de dizi olacağı için yayınlanmayacak.