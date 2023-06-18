Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) TYT oturumu 18 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Peki, ikinci bir oturum olan AYT için Bugün sınav kaçta? Sorusu araştırılıyor. Bugün sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bugün TYT mi AYT mi yapılacak?

18 Şubat Pazar gününün gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Bugün sınav kaçta? Ve Bugün sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Bugün sınav kaçta? Bugün sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Bugün TYT mi AYT mi yapılacak?

BUGÜN SINAV KAÇTA?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ilk oturumu 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Bugün AYT bölümü ise saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te bitecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) ise 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.