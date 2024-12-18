Bugün ŞİFRESİZ yayınlanan maçlar hangileri, şifresiz maçlar hangi kanallarda?
18 Aralık Çarşamba günü liglerde birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. Peki, bugün ŞİFRESİZ yayınlanan maçlar hangileri, şifresiz maçlar hangi kanallarda?
Futbolseverler bugün hangi maçların oynanacağını ve saatlerini merak ediyor. Bugün ŞİFRESİZ yayınlanan maçlar hangileri, şifresiz maçlar hangi kanallarda?
BUGÜN ŞİFRESİZ YAYINLANAN MAÇLAR HANGİLERİ?
FIFA KITALARARASI KUPA FİNALİ
20.00 Real Madrid Pachuca/ S Sport
20:30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK /A Spor/ ŞİFRESİZ
İTLYA KUPASI
20.30 Atalanta Cesena / Yayını yok
20.30 Roma Sampdoria / TRT SPOR / ŞİFRESİZ
İNGİLTERE LİG KUPASI
23.00 SouthamptonLiverpool / TV8,5 / ŞİFRESİZ
FRANSA LİGUE 1
23:00 Monaco – PSG / Bein Sports 4
İSPANYA LA LİGA
23:30 Espanyol – Valencia / S Sport
23:30 Villarreal - Rayo Vallecano / S Sport