Bugün sevgililer günü mü? Sevgililer günü bugün mü, ne zaman başlıyor? Sevgililer günü tarihi 2024!

Bugün sevgililer günü mü? Sorusu, yeni yılda sevgililer gününün gelmesi ile birlikte birçok çift başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta olan sorular arasında üst sıralarda yer alıyor ve bu güne dair araştırmalar sürüyor. Sevgililer günü tarihi, başlangıcı, bitirişi önerileri araştırılıyor. Peki, Bugün sevgililer günü mü? Sevgililer günü bugün mü, ne zaman başlıyor?

BUGÜN SEVGİLİLER GÜNÜ MÜ?

2024 yılı içerisinde sevgililer günü 14 Şubat Çarşamba gününe denk gelmektedir. Buna göre bugün sevgililer günü olarak kabul edilmektedir. Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. 14 Şubat tarihi 2024 yılında Çarşamba gününe denk gelmekte ve bu nedenle 14 Şubat Çarşamba günü sevgililer günü kutlanmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ERKEĞE ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ

Gömlek ve kravat takımı

Oyun konsolu

Ayakkabı

İsimlerin yazılı olduğu yastık veya kupa

İmza kalemi

Parfüm ve benzeri kozmetik ürünleri

El örgüsü ile yapılmış kazak

Destekledikleri takımın forması ya da ürünü

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KADINLARA ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ

Tektaş pırlanta yüzük

Gümüş veya altın kolye

Parfümeri ürünü

Şık bir elbise

Ayakkabı

Çikolata paketi

Kol saati

Çanta

Resminin olduğu bir tablo

Çiçek

Adına hazırlanmış bir kupa