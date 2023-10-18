Son dakika haberlere göre, bugün sela okunuyor. Sela'nın neden verildiği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Bugün sela neden okunuyor? Son dakika! Şu an sela neden veriliyor? İşte detaylar...

Bugün sela neden okunuyor? Az önce neden sela okundu?

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SELA NEDEN OKUNUYOR?

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurup en az 500 kişiyi katletmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açıklamalarda bulundu. Erbaş, vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde sala okunacağını ve gıyabi cenaze namazı kılınacağını söyledi.

ŞU AN SELA NEDEN VERİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.