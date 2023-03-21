17 Mart 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları çekilmişti. Kura sonucunda eşleşmeler belli olmuştu. Futbol severler maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı, yok mu, neden yok? 21-22 Mart UEFA Ş. Ligi maçları olmayacak mı? Çeyrek final maçları ne zaman? İşte detaylar...

2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 31., Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte toplamda 68. sezonudur. Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı, yok mu, neden yok? 21-22 Mart UEFA Ş. Ligi maçları olmayacak mı? Çeyrek final maçları ne zaman?

2023 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Final maçı Mayıs 2023'te Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da yapılacağı açıklanmıştı ancak UEFA tarafından 16 Temmuz 2021 tarihinde daha önceki ertelemeler nedeniyle final maçının Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağı açıklandı. Aynı açıklamayla Münih şehrinin 2025 finaline ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2022-2023 KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?

Kura çekimi 17 Mart 2023'te yapılmıştır. İlk maçlar 11-12 Nisan 2023, ikinci maçlar 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacaktır. Ayrıca yarı final İlk maçları 9-10 Mayıs 2023, ikinci maçlar 16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde oynanacaktır.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YOK MU, NEDEN YOK? (21-22 MART 2023)

Bugün yani 21 Mart 2023 Salı günü Şampiyonlar Ligi maçı oynanmayacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacaktır. Bundan dolayı bugün maçlar olmayacak.