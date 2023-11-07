17 Mart 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları çekilmişti. Kura sonucunda eşleşmeler belli olmuştu. Futbol severler maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?

Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?

2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 31., Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte toplamda 68. sezonudur. Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı, yok mu? 7 Kasım UEFA Ş. Ligi maçları olmayacak mı? Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?

2023-24 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 32., Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte toplamda 69. sezonudur. Final maçı 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumunda yapılacaktır.

FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ

UEFA tarafından 2021-22 sezonundan itibaren başlamak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

• Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılacaktır.

• UEFA Şampiyonlar Liginin ön eleme ve birinci eleme turunda elenen takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligine katılacaktır.

• UEFA Şampiyonlar Liginin ikinci ve üçüncü eleme turları ile play-off turunda elenen takımlar UEFA Avrupa Ligine katılacaktır.

• Kulüp katsayıları hesaplanırken, ülke katsayısının % 20'sinin eklenmesi uygulaması kaldırılmıştır. Eğer kulüp katsayısı, ülke katsayısının % 20'sinden az ise ülke katsayısının % 20'si kulüp katsayısı olarak alınır.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

İşte 7 Kasım Şampiyonlar Ligi fikstürü: