Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?
Gündem Haberleri
17 Mart 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları çekilmişti. Kura sonucunda eşleşmeler belli olmuştu. Futbol severler maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?
2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 31., Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte toplamda 68. sezonudur. Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı, yok mu? 7 Kasım UEFA Ş. Ligi maçları olmayacak mı? Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?
2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 32., Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte toplamda 69. sezonudur. Final maçı 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumunda yapılacaktır.
UEFA tarafından 2021-22 sezonundan itibaren başlamak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
• Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılacaktır.
• UEFA Şampiyonlar Liginin ön eleme ve birinci eleme turunda elenen takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligine katılacaktır.
• UEFA Şampiyonlar Liginin ikinci ve üçüncü eleme turları ile play-off turunda elenen takımlar UEFA Avrupa Ligine katılacaktır.
• Kulüp katsayıları hesaplanırken, ülke katsayısının % 20'sinin eklenmesi uygulaması kaldırılmıştır. Eğer kulüp katsayısı, ülke katsayısının % 20'sinden az ise ülke katsayısının % 20'si kulüp katsayısı olarak alınır.
İşte 7 Kasım Şampiyonlar Ligi fikstürü: