Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bugün sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık olacak mı?

Bugün sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık olacak mı?

Gündem Haberleri

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar noterler, sağlık ocakları, sağlık kurumları ve daha birçok yerin açık olup, olmadığını araştırmakta. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık olacak mı?

Payallar sağlık ocağı için imzalar atıldıPayallar sağlık ocağı için imzalar atıldı

Sağlık noktasında büyük bir öneme sahip olan sağlık ocaklarının Bugün açık olup olmadığı internet üzerinde Bugün sağlık ocakları açık mı? Sorusu ile birlikte sorgulatılmakta. Bu haberimizde merak etmekte olan vatandaşlarımız için Bugün sağlık ocakları açık mı? Sorusunu yanıtlayacağız. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık olacak mı?

Resmi tatil olarak belirlenen Ramazan Bayramı boyunca sağlık ocakları kapalı olacak, muayene için randevu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Sağlık Ocağı Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title