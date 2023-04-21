Bugün sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık olacak mı?
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Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar noterler, sağlık ocakları, sağlık kurumları ve daha birçok yerin açık olup, olmadığını araştırmakta. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık olacak mı?
Sağlık noktasında büyük bir öneme sahip olan sağlık ocaklarının Bugün açık olup olmadığı internet üzerinde Bugün sağlık ocakları açık mı? Sorusu ile birlikte sorgulatılmakta. Bu haberimizde merak etmekte olan vatandaşlarımız için Bugün sağlık ocakları açık mı? Sorusunu yanıtlayacağız. Peki, Bugün sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu? Bugün sağlık ocakları açık olacak mı?
Resmi tatil olarak belirlenen Ramazan Bayramı boyunca sağlık ocakları kapalı olacak, muayene için randevu alanların randevularını bayram sonrasına ertelemeleri gerekecek.
2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar