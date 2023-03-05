Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2023? 5-6-7-8 Mart Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesidir? Bugün Şabanın kaçıdır?

Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şabanı Şerif ayına girdik. Vatandaşlar, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 5 Mart Pazar, 6 Mart Pazartesi, 7 Mart Salı, 8 Mart Çarşamba Şaban ayının kaçıncı günüdür merak etti. Peki, Şaban ayının bugün kaçıncı günü? Şaban'ın kaçıncı gecesindeyiz? İşte detaylar...

Şaban ayının kaçıncı gecesinde ve kaçıncı günündeyiz merak ediliyor. Peki, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart, 8 Mart Şaban ayının kaçıncı günüdür Detaylar sizlerle...

3 AYLAR NE ZAMAN 2023?

Üç aylar Receb ayının 1. günü ile başlamıştır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak Pazartesi tarihinde başladı. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

2023 yılındaki Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Bu yıl Şaban ayının son günü 22 Mart 2023 Çarşamba günü olacaktır.

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ 2023?

Bugün 5 Mart 2023 Pazar günü Şaban ayının 13. günüdür. Yani Şaban ayının 13. günü 5 Mart Pazar yani bugündür. Bu gece 5 Mart Pazar'ı 6 Mart Pazartesi'ye bağlayan gece ise Şaban ayının 14. gecesi olacaktır.

4 Mart 2023 Cumartesi : Şabanı Şerif'in 12. günü

Şabanı Şerif'in 12. günü 5 Mart 2023 Pazar : Şabanı Şerif'in 13. günü

Şabanı Şerif'in 13. günü 6 Mart 2023 Pazartesi : Şabanı Şerif'in 14. günü

Şabanı Şerif'in 14. günü 7 Mart 2023 Salı : Şabanı Şerif'in 15. günü

Şabanı Şerif'in 15. günü 8 Mart 2023 Çarşamba : Şabanı Şerif'in 16. günü

Şabanı Şerif'in 16. günü 9 Mart 2023 Perşembe : Şabanı Şerif'in 17. günü

Şabanı Şerif'in 17. günü 10 Mart 2023 Cuma : Şabanı Şerif'in 18. günü

ŞABAN AYININ 13. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 13. günü 5 Mart 2023 Pazar günüdür.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 yılında Ramazan ayının ilk günü 23 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir.

2023 ŞABAN AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

2023 Şaban ayının ilk 20 günü (birinci 20 günü) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

21 Şubat : Şaban ayı 1. günü

22 Şubat : Şaban ayı 2. günü

23 Şubat : Şaban ayı 3. günü

24 Şubat : Şaban ayı 4. günü

25 Şubat : Şaban ayı 5. günü

26 Şubat : Şaban ayı 6. günü

27 Şubat : Şaban ayı 7. günü

28 Şubat : Şaban ayı 8. günü

1 Mart : Şaban ayı 9. günü

2 Mart : Şaban ayı 10. günü

3 Mart : Şaban ayı 11. günü

4 Mart : Şaban ayı 12. günü

5 Mart : Şaban ayı 13. günü

6 Mart : Şaban ayı 14. günü

7 Mart : Şaban ayı 15. günü

8 Mart : Şaban ayı 16. günü

9 Mart : Şaban ayı 17. günü

10 Mart : Şaban ayı 18. günü

11 Mart : Şaban ayı 19. günü

12 Mart : Şaban ayı 20. günü

2023 Şaban ayının ilk 20 gecesi (birinci 20 gecesi) ve tarihleri aşağıdaki gibidir: