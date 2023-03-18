Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2023? 18-19-20-21 Mart Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesidir? Bugün Şabanın kaçıdır?
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Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şabanı Şerif ayına girdik. Vatandaşlar, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 18 Mart Cumartesi, 19 Mart Pazar, 20 Mart Pazartesi, 21 Mart Salı Şaban ayının kaçıncı günüdür merak etti. Peki, Şaban ayının bugün kaçıncı günü? Şaban'ın kaçıncı gecesindeyiz? İşte detaylar...
Şaban ayının kaçıncı gecesinde ve kaçıncı günündeyiz merak ediliyor. Peki, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 18 Mart, 19 Mart, 20 Mart, 21 Mart Şaban ayının kaçıncı günüdür Detaylar sizlerle...
Üç aylar Receb ayının 1. günü ile başlamıştır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak Pazartesi tarihinde başladı. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.
2023 yılındaki Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Bu yıl Şaban ayının son günü 22 Mart 2023 Çarşamba günü olacaktır.
Bugün 18 Mart 2023 Cumartesi günü Şaban ayının 26. günüdür. Yani Şaban ayının 26. günü 18 Mart Cumartesi yani bugündür. Bu gece 18 Mart Cumartesi'yi 19 Mart Pazar'a bağlayan gece ise Şaban ayının 27. gecesi olacaktır.
- 17 Mart 2023 Cuma : Şabanı Şerif'in 25. günü
- 18 Mart 2023 Cumartesi : Şabanı Şerif'in 26. günü
- 19 Mart 2023 Pazar : Şabanı Şerif'in 27. günü
- 20 Mart 2023 Pazartesi : Şabanı Şerif'in 28. günü
- 21 Mart 2023 Salı : Şabanı Şerif'in 29. günü
- 22 Mart 2023 Çarşamba : Şabanı Şerif'in 30. günü
- 23 Mart 2023 Perşembe : Recebi Şerif'in 1. günü
Şaban ayının 26. günü 18 Mart 2023 Cumartesi günüdür.
2023 yılında Ramazan ayının ilk günü 23 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir.
2023 Şaban ayının son 10 günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- 12 Mart : Şaban ayı 20. günü
- 13 Mart : Şaban ayı 21. günü
- 14 Mart : Şaban ayı 22. günü
- 15 Mart : Şaban ayı 23. günü
- 16 Mart : Şaban ayı 24. günü
- 17 Mart : Şaban ayı 25. günü
- 18 Mart : Şaban ayı 26. günü
- 19 Mart : Şaban ayı 27. günü
- 20 Mart : Şaban ayı 28. günü
- 21 Mart : Şaban ayı 29. günü
- 22 Mart : Şaban ayı 30. günü
- 23 Mart : Ramazan ayı 1. günü
2023 Şaban ayının son 10 gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Şaban ayının 20. gecesi : 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 21. gecesi : 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 22. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 23. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 24. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 25. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 26. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 27. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 28. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 29. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 30. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece
- Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece