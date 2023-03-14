Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2023? 14-15-16-17 Mart Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesidir? Bugün Şabanın kaçıdır?

Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şabanı Şerif ayına girdik. Vatandaşlar, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 14 Mart Salı, 15 Mart Çarşamba, 16 Mart Perşembe, 17 Mart Cuma Şaban ayının kaçıncı günüdür merak etti. Peki, Şaban ayının bugün kaçıncı günü? Şaban'ın kaçıncı gecesindeyiz? İşte detaylar...

Şaban ayının kaçıncı gecesinde ve kaçıncı günündeyiz merak ediliyor. Peki, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart, 17 Mart Şaban ayının kaçıncı günüdür Detaylar sizlerle...

3 AYLAR NE ZAMAN 2023?

Üç aylar Receb ayının 1. günü ile başlamıştır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak Pazartesi tarihinde başladı. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

2023 yılındaki Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Bu yıl Şaban ayının son günü 22 Mart 2023 Çarşamba günü olacaktır.

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ 2023?

Bugün 14 Mart 2023 Salı günü Şaban ayının 22. günüdür. Yani Şaban ayının 22. günü 14 Mart Salı yani bugündür. Bu gece 14 Mart Salı'yı 15 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece ise Şaban ayının 23. gecesi olacaktır.

13 Mart 2023 Pazartesi : Şabanı Şerif'in 21. günü

Şabanı Şerif'in 21. günü 14 Mart 2023 Salı : Şabanı Şerif'in 22. günü

Şabanı Şerif'in 22. günü 15 Mart 2023 Çarşamba : Şabanı Şerif'in 23. günü

Şabanı Şerif'in 23. günü 16 Mart 2023 Perşembe : Şabanı Şerif'in 24. günü

Şabanı Şerif'in 24. günü 17 Mart 2023 Cuma : Şabanı Şerif'in 25. günü

Şabanı Şerif'in 25. günü 18 Mart 2023 Cumartesi : Şabanı Şerif'in 26. günü

Şabanı Şerif'in 26. günü 19 Mart 2023 Pazar : Şabanı Şerif'in 27. günü

ŞABAN AYININ 22. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 22. günü 14 Mart 2023 Salı günüdür.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 yılında Ramazan ayının ilk günü 23 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir.

2023 ŞABAN AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

2023 Şaban ayının son 10 günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

12 Mart : Şaban ayı 20. günü

13 Mart : Şaban ayı 21. günü

14 Mart : Şaban ayı 22. günü

15 Mart : Şaban ayı 23. günü

16 Mart : Şaban ayı 24. günü

17 Mart : Şaban ayı 25. günü

18 Mart : Şaban ayı 26. günü

19 Mart : Şaban ayı 27. günü

20 Mart : Şaban ayı 28. günü

21 Mart : Şaban ayı 29. günü

22 Mart : Şaban ayı 30. günü

23 Mart : Ramazan ayı 1. günü

2023 Şaban ayının son 10 gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir: