Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2023? 20-21-22-23 Şubat Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesidir? Bugün Şabanın kaçıdır?

Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şabanı Şerif ayına girdik. Vatandaşlar, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 20 Şubat Pazartesi, 21 Şubat Salı, 22 Şubat Çarşamba, 23 Şubat Perşembe Şaban ayının kaçıncı günüdür merak etti. Peki, Şaban ayının bugün kaçıncı günü? Şaban'ın kaçıncı gecesindeyiz? İşte detaylar...

Şaban ayının kaçıncı gecesinde ve kaçıncı günündeyiz merak ediliyor. Peki, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 20 Şubat, 21 Şubat, 22 Şubat, 23 Şubat Şaban ayının kaçıncı günüdür Detaylar sizlerle...

3 AYLAR NE ZAMAN 2023?

Üç aylar Receb ayının 1. günü ile başlamıştır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak Pazartesi tarihinde başladı. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

2023 yılındaki Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Bu yıl Şaban ayının son günü 22 Mart 2023 Çarşamba günü olacaktır.

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

Bugün 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Recep ayının son günüdür, yani Şaban ayının ilk günü yarın 21 Şubat 2023 Salı gününde olacaktır. Bu gece ise yani 20 Şubat Pazartesiyi 21 Şubat Salıya bağlayan gece Şaban ayının 1. gecesi olacaktır. Bu gece ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış bulunuyoruz.

21 Şubat 2023 Salı : Şabanı Şerif'in 1. günü

Şabanı Şerif'in 1. günü 22 Şubat 2023 Çarşamba : Şabanı Şerif'in 2. günü

Şabanı Şerif'in 2. günü 23 Şubat 2023 Perşembe : Şabanı Şerif'in 3. günü

Şabanı Şerif'in 3. günü 24 Şubat 2023 Cuma : Şabanı Şerif'in 4. günü

ŞABAN AYININ 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 1. günü 21 Şubat 2023 Salı günüdür.

2023 ŞABAN AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

2023 Şaban ayının ilk 10 günü (birinci 10 günü) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

21 Şubat : Şaban ayı 1. günü

22 Şubat : Şaban ayı 2. günü

23 Şubat : Şaban ayı 3. günü

24 Şubat : Şaban ayı 4. günü

25 Şubat : Şaban ayı 5. günü

26 Şubat : Şaban ayı 6. günü

27 Şubat : Şaban ayı 7. günü

28 Şubat : Şaban ayı 8. günü

1 Mart : Şaban ayı 9. günü

2 Mart : Şaban ayı 10. günü

2023 Şaban ayının ilk 10 gecesi (birinci 10 gecesi) ve tarihleri aşağıdaki gibidir: