Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2023? 20-21-22-23 Şubat Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesidir? Bugün Şabanın kaçıdır?
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Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şabanı Şerif ayına girdik. Vatandaşlar, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 20 Şubat Pazartesi, 21 Şubat Salı, 22 Şubat Çarşamba, 23 Şubat Perşembe Şaban ayının kaçıncı günüdür merak etti. Peki, Şaban ayının bugün kaçıncı günü? Şaban'ın kaçıncı gecesindeyiz? İşte detaylar...
Şaban ayının kaçıncı gecesinde ve kaçıncı günündeyiz merak ediliyor. Peki, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Şabanın kaçı? 20 Şubat, 21 Şubat, 22 Şubat, 23 Şubat Şaban ayının kaçıncı günüdür Detaylar sizlerle...
Üç aylar Receb ayının 1. günü ile başlamıştır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak Pazartesi tarihinde başladı. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.
2023 yılındaki Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Bu yıl Şaban ayının son günü 22 Mart 2023 Çarşamba günü olacaktır.
Bugün 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Recep ayının son günüdür, yani Şaban ayının ilk günü yarın 21 Şubat 2023 Salı gününde olacaktır. Bu gece ise yani 20 Şubat Pazartesiyi 21 Şubat Salıya bağlayan gece Şaban ayının 1. gecesi olacaktır. Bu gece ile birlikte Şaban ayına giriş yapmış bulunuyoruz.
- 21 Şubat 2023 Salı : Şabanı Şerif'in 1. günü
- 22 Şubat 2023 Çarşamba : Şabanı Şerif'in 2. günü
- 23 Şubat 2023 Perşembe : Şabanı Şerif'in 3. günü
- 24 Şubat 2023 Cuma : Şabanı Şerif'in 4. günü
Şaban ayının 1. günü 21 Şubat 2023 Salı günüdür.
2023 Şaban ayının ilk 10 günü (birinci 10 günü) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- 21 Şubat : Şaban ayı 1. günü
- 22 Şubat : Şaban ayı 2. günü
- 23 Şubat : Şaban ayı 3. günü
- 24 Şubat : Şaban ayı 4. günü
- 25 Şubat : Şaban ayı 5. günü
- 26 Şubat : Şaban ayı 6. günü
- 27 Şubat : Şaban ayı 7. günü
- 28 Şubat : Şaban ayı 8. günü
- 1 Mart : Şaban ayı 9. günü
- 2 Mart : Şaban ayı 10. günü
2023 Şaban ayının ilk 10 gecesi (birinci 10 gecesi) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Şaban ayının 1. gecesi : 20 Şubat'ı 21 Şubat'ı bağlayan gece
- Şaban ayının 2. gecesi : 21 Şubat'ı 22 Şubat'ı bağlayan gece
- Şaban ayının 3. gecesi : 22 Şubat'ı 23 Şubat'ı bağlayan gece
- Şaban ayının 4. gecesi : 23 Şubat'ı 24 Şubat'ı bağlayan gece
- Şaban ayının 5. gecesi : 24 Şubat'ı 25 Şubat'ı bağlayan gece
- Şaban ayının 6. gecesi : 25 Şubat'ı 26 Şubat'ı bağlayan gece
- Şaban ayının 7. gecesi : 26 Şubat'ı 27 Şubat'ı bağlayan gece
- Şaban ayının 8. gecesi : 27 Şubat'ı 28 Şubat'ı bağlayan gece
- Şaban ayının 9. gecesi : 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece
- Şaban ayının 10. gecesi : 1 Mart'ı 2 Mart'a bağlayan gece