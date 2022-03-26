Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Peki, Bugün Şaban'ın kaçı? Şaban ayına girdik mi 2022? Bugün Şaban ayının kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? Şaban ayı içerisine girdik mi? Şaban ayının 1. günü ve 1. gecesi ne zamandır? Şabanın ilk günü ve ilk gecesi hangi gün? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2022 Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ayına kaç gün var?

2022 ŞABAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.

Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma

4 Mart 2022 Cuma Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece

3 Martı 4 Marta bağlayan gece Şaban ayının son günü : 1 Nisan 2022 Cuma

1 Nisan 2022 Cuma Şaban ayının son gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü = 2 Nisan Cumartesi 2022

2 Nisan Cumartesi 2022 Ramazan'ın 1. gecesi = 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 26 Mart Cumartesi Şaban ayının 23. günüdür. Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan'a tekabül ediyor. Haliyle Ramazan ayına 7 gün kalmıştır.

BUGÜN ŞABAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

Bugün 26 Mart Cumartesi Şaban ayının 23. günüdür. 26 Mart Cumartesiyi 27 Mart Pazara bağlayan gece ise Şaban ayının 24. gecesidir.

2022 Şaban ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

4 Mart : Şaban ayı 1. günü

5 Mart : Şaban ayı 2. günü

6 Mart : Şaban ayı 3. günü

7 Mart : Şaban ayı 4. günü

8 Mart : Şaban ayı 5. günü

9 Mart : Şaban ayı 6. günü

10 Mart : Şaban ayı 7. günü

11 Mart : Şaban ayı 8. günü

12 Mart : Şaban ayı 9. günü

13 Mart : Şaban ayı 10. günü

14 Mart : Şaban ayı 11. günü

15 Mart : Şaban ayı 12. günü

16 Mart : Şaban ayı 13. günü

17 Mart : Şaban ayı 14. günü

18 Mart : Şaban ayı 15. günü

19 Mart : Şaban ayı 16. günü

20 Mart : Şaban ayı 17. günü

21 Mart : Şaban ayı 18. günü

22 Mart : Şaban ayı 19. günü

23 Mart : Şaban ayı 20. günü

24 Mart : Şaban ayı 21. günü

25 Mart : Şaban ayı 22. günü

26 Mart : Şaban ayı 23. günü

27 Mart : Şaban ayı 24. günü

28 Mart : Şaban ayı 25. günü

29 Mart : Şaban ayı 26. günü

30 Mart : Şaban ayı 27. günü

31 Mart : Şaban ayı 28. günü

1 Nisan : Şaban ayı 29. günü

2 Nisan : Ramazan ayı 1. günü

2022 Şaban ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 2. gecesi : 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 3. gecesi : 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 4. gecesi : 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 5. gecesi : 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 6. gecesi : 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 7. gecesi : 9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 8. gecesi : 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 9. gecesi : 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 10. gecesi : 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 11. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 12. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 13. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 14. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 15. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 16. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 17. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 18. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 19. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 20. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 21. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 22. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 23. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 24. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 25. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 26. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 27. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 28. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece

Şaban ayının 29. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 1. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece

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