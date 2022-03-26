Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2022 Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ayına kaç gün var?
- Güncelleme:
Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar, Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2022 Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ayına kaç gün var? merak ediyor. Mübarek 3 ayların 2. si Şabanı Şerif ayıdır. Vatandaşlar bugün Şaban'ın kaçı, Şaban ayına girdik mi, Şaban ayı ne zaman başlayacak? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Bugün Şaban'ın kaçı? Şaban ayına girdik mi 2022? Bugün Şaban ayının kaçıncı gecesidir ve kaçıncı günüdür?
Şaban ayı, Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı. Dinimize göre Recep ve Ramazan ile birlikte mübarek 3 aylardan biridir. Peki, Bugün Şaban'ın kaçı? Şaban ayına girdik mi 2022? Bugün Şaban ayının kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? Şaban ayı içerisine girdik mi? Şaban ayının 1. günü ve 1. gecesi ne zamandır? Şabanın ilk günü ve ilk gecesi hangi gün? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2022 Ramazan'a kaç gün kaldı? Ramazan ayına kaç gün var?
2022 yılındaki Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 2. ayı Şaban ayı 4 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır.
- Şaban ayının ilk günü : 4 Mart 2022 Cuma
- Şaban ayının ilk gecesi : 3 Martı 4 Marta bağlayan gece
- Şaban ayının son günü : 1 Nisan 2022 Cuma
- Şaban ayının son gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece
2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.
- Ramazan'ın 1. günü = 2 Nisan Cumartesi 2022
- Ramazan'ın 1. gecesi = 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece
Bugün 26 Mart Cumartesi Şaban ayının 23. günüdür. Ramazan'ın ilk günü 2 Nisan'a tekabül ediyor. Haliyle Ramazan ayına 7 gün kalmıştır.
Bugün 26 Mart Cumartesi Şaban ayının 23. günüdür. 26 Mart Cumartesiyi 27 Mart Pazara bağlayan gece ise Şaban ayının 24. gecesidir.
2022 Şaban ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
4 Mart : Şaban ayı 1. günü
5 Mart : Şaban ayı 2. günü
6 Mart : Şaban ayı 3. günü
7 Mart : Şaban ayı 4. günü
8 Mart : Şaban ayı 5. günü
9 Mart : Şaban ayı 6. günü
10 Mart : Şaban ayı 7. günü
11 Mart : Şaban ayı 8. günü
12 Mart : Şaban ayı 9. günü
13 Mart : Şaban ayı 10. günü
14 Mart : Şaban ayı 11. günü
15 Mart : Şaban ayı 12. günü
16 Mart : Şaban ayı 13. günü
17 Mart : Şaban ayı 14. günü
18 Mart : Şaban ayı 15. günü
19 Mart : Şaban ayı 16. günü
20 Mart : Şaban ayı 17. günü
21 Mart : Şaban ayı 18. günü
22 Mart : Şaban ayı 19. günü
23 Mart : Şaban ayı 20. günü
24 Mart : Şaban ayı 21. günü
25 Mart : Şaban ayı 22. günü
26 Mart : Şaban ayı 23. günü
27 Mart : Şaban ayı 24. günü
28 Mart : Şaban ayı 25. günü
29 Mart : Şaban ayı 26. günü
30 Mart : Şaban ayı 27. günü
31 Mart : Şaban ayı 28. günü
1 Nisan : Şaban ayı 29. günü
2 Nisan : Ramazan ayı 1. günü
2022 Şaban ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
Şaban ayının 1. gecesi : 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 2. gecesi : 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 3. gecesi : 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 4. gecesi : 6 Mart'ı 7 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 5. gecesi : 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 6. gecesi : 8 Mart'ı 9 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 7. gecesi : 9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 8. gecesi : 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 9. gecesi : 11 Mart'ı 12 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 10. gecesi : 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 11. gecesi : 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 12. gecesi : 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 13. gecesi : 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 14. gecesi : 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 15. gecesi : 17 Mart'ı 18 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 16. gecesi : 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 17. gecesi : 19 Mart'ı 20 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 18. gecesi : 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 19. gecesi : 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 20. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 21. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 22. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 23. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 24. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 25. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 26. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 27. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 28. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece
Şaban ayının 29. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 1. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece