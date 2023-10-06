Her yıl 6 Ekim, bazı önemli olayların ve kutlamaların gerçekleştiği bir tarih olarak karşımıza çıkar. Bugün resmi tatil mi? Sorusu bugün yaşanan olaylar nedeniyle merak ediliyor. Tarih boyunca birçok önemli olaya ev sahipliği yapmış olan 6 Ekim, özel bir anlam taşır. Peki, Bugün resmi tatil mi? Bugün tam gün mü, yarım gün mü? 6 Ekim 2023 resmi kurumlar kapalı mı?

Bugün resmi tatil mi? Bugün tam gün mü, yarım gün mü? 6 Ekim 2023 resmi kurumlar kapalı mı?

Bugün resmi tatil mi? Sorusu, 6 Ekim Cuma günü İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle merak ediliyor ve internet üzerinde arama motorlarında sorgulatılıyor. Her yılın 6 Ekim'i İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlenmiş ve kutlanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Bugün resmi tatil mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Bugün resmi tatil mi? Bugün tam gün mü, yarım gün mü? 6 Ekim 2023 resmi kurumlar kapalı mı?

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim Cuma günü İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmaktadır fakat resmi tatil değildir. Bu nedenle tam gün olağan şekilde resmi kurumlar hizmet vermeye devam edecektir. İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle saat 23.59'a kadar otobüs, metrobüs, marmaray ve vapur seferleri ücretsiz olarak kullanılabilecek. Resmi kurumlar ve işyerleri de olağan şekilde mesailerine devam edecektir.

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanan 6 Ekim Cuma günü okullar da tatil değildir. İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmaması nedeniyle okullar da tatil değildir.

6 EKİM ÖNEMİ NEDİR?

İtilaf Devletleri'nin donanmaları, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması temelinde 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa limanına demir attılar ve İstanbul'a girdiler. Bu işgal eylemi, resmi bir işgale dönüşmeden önce 16 Mart 1920'ye kadar devam etti.

Ancak 6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa tarafından komuta edilen 3. Kolordu, İstanbul'a girdi ve işgal resmen sona erdi. İstanbul'un bu işgalden kurtuluşu, toplamda 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i, bu önemli tarihin anısına İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edildi ve kutlamalar başladı.