Bugün resmi tatil mi? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişinin merak ettiği 30 Ağustos tatil mi? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Bugün resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi? Bugün tam gün tatil mi, yarım gün mü?

Bugün resmi tatil mi? Ve 30 Ağustos tatil mi? Sorusu vatandaşlar tarafından en sık aratılan konular arasında yer alıyor. Her sene sevinç ve coşku ile kutladığımız milli bayramlar arasında yer alan 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos tatil mi? Bugün tam gün tatil mi, yarım gün mü? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Yani, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam resmi tatil olarak belirlenmiştir.

30 AĞUSTOS'UN ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.