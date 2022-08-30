Her yıl sevinçle ve coşkuyla kutlamakta olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Banka, kargo, adliye, kuyumcu gibi yerlerin açık olup olmadığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos resmi kurumlar tatil mi, çalışıyor mu? 30 Ağustos resmi kurumlar açık mı?

Birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alan Bugün resmi kurumlar tatil mi? Ve 30 Ağustos resmi kurumlar tatil mi, çalışıyor mu? Sorularını sizler için yanıtladık. 30 Ağustos tarihinin gelmesi ile birlikte bu sorular sıkça sorulmaya başlandı. Peki, Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos resmi kurumlar tatil mi, çalışıyor mu? 30 Ağustos resmi kurumlar açık mı?

BUGÜN RESMİ KURUMLAR TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatil olarak sayıldığı için, 30 Ağustos 2022 Salı günü resmi kurumlar kapalı olacaktır. 30 Ağustos tarihinin resmi tatil olması, resmi kurumların kapalı olduğun anlamına gelmektedir.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Yani, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam resmi tatil olarak belirlenmiştir.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi kurumların yanı sıra birçok farklı işyerinin çalışıp çalışmadığı da merak ediliyor. En çok merak edilen yerlerin başında ise kargolar var.30 Ağustos'un resmi tatil sayılması nedeniyle kapalı olan kurumlar arasında kargolar da var. Kargo işlemleri için bugünü (29 Ağustos, Pazartesi) veya 31 Ağustos Çarşamba gününü tercih edebilirsiniz. Kargo şirketleri 30 Ağustos Salı günü kapalı olacak.