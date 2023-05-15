Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandık açılma işlemleri ve veri girişleri devam ederken 15 Mayıs tarihi için vatandaşlar tarafından Bugün resmi daireler açık mı? Sorusu merak ediliyor. Peki, Bugün resmi daireler açık mı? Seçimden sonra resmi daireler açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs resmi daireler açık olacak mı?

15 Mayıs tarihi için birçok kişi tarafından Bugün resmi daireler açık mı? Sorusu merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Peki, Bugün resmi daireler açık mı? Seçimden sonra resmi daireler açık mı, kapalı mı? 15 Mayıs resmi daireler açık olacak mı?

BUGÜN RESMİ DAİRELER AÇIK MI?

YSK tarafından yayınlanan seçim yasakları arasında resmi dairelere dair bir uygulama bulunmuyor. Resmi daireler olağan çalışma saatleri arasında hizmet vermeye devam edecekler. 15 Mayıs tarihinin Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle resmi daireler seçimden bağımsız ve tercihe bağlı olarak açık olacak.