Bugün Rebiülevvel'in ayının kaçı? Hicri takvimde hangi gün? Rebiülevvel ayı ne demek?

Rebiülevvel, İslam takvimine göre bir ayın adıdır. İslam takviminde 12 ay bulunur ve bu ayların her biri belirli dini öneme sahiptir. Rebiülevvel, İslam takviminin üçüncü ayıdır. İslam takvimindeki ayların başlangıcını hilalin görülmesi belirler, bu nedenle İslam takvimi Miladi takvime göre her yıl farklı tarihlerde başlar. Peki, Rebiülevvel'in kaçı? Hicri takvimde hangi gün? İşte detaylar…

Rebiülevvel, İslam dünyasında çeşitli dini ve kültürel etkinliklere sahne olan bir aydır. Ayrıca, İslam peygamberi Muhammed'in doğum ayı olarak da özel bir öneme sahiptir. İslam takviminde Rebiülevvel ayı 29 veya 30 gün sürebilir, bu da hilal görüldüğü tarihe bağlıdır.Peki, Rebiülevvel'in kaçı? Hicri takvimde hangi gün? İşte detaylar…

BUGÜN REBIÜLEVVEL'İN KAÇI?

Rebiülevvel ayı 16 Eylül 2023 tarihinde başladı. Bugün (21 Eylül 2023) Rebiülevvel'in 6. günüdür. Bugün, 6 Rebiülevvel, 1445 Perşembe'dir.

HİCRİ TAKVİMDE HANGİ GÜN?

Hicri takvim, Miladi takvime benzer olarak 12 aydan oluşur fakat Miladi takvimde bir yıl 365-366 günden oluşurken Hicri takvimde bir yıl 354-355 günden oluşmaktadır. İslami Yeni Yıl Muharrem ayı ile başar ve Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları ile devam eder.

Rebiülevvel Ayı Hicri Takvime göre 29 Safer 1445'te başlayacak.