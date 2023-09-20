Bugün Rebiülevvel'in kaçı? Hicri takvimde hangi gün?

Rebiülevvel, İslam takvimine göre bir ayın adıdır. İslam takviminde 12 ay bulunur ve bu ayların her biri belirli dini öneme sahiptir. Rebiülevvel, İslam takviminin üçüncü ayıdır. İslam takvimindeki ayların başlangıcını hilalin görülmesi belirler, bu nedenle İslam takvimi Miladi takvime göre her yıl farklı tarihlerde başlar. Peki, Rebiülevvel'in kaçı? Hicri takvimde hangi gün? İşte detaylar…

Rebiülevvel, İslam dünyasında çeşitli dini ve kültürel etkinliklere sahne olan bir aydır. Ayrıca, İslam peygamberi Muhammed'in doğum ayı olarak da özel bir öneme sahiptir. İslam takviminde Rebiülevvel ayı 29 veya 30 gün sürebilir, bu da hilal görüldüğü tarihe bağlıdır.Peki, Rebiülevvel'in kaçı? Hicri takvimde hangi gün? İşte detaylar…

BUGÜN REBİÜLEVVEL'İN KAÇI?

Rebiülevvel ayı 16 Eylül 2023 tarihinde başladı. Bugün (20 Eylül 2023) Rebiülevvel'in 5. günüdür. .

HİCRİ TAKVİMDE HANGİ GÜN?

Hicri takvim, Miladi takvime benzer olarak 12 aydan oluşur fakat Miladi takvimde bir yıl 365-366 günden oluşurken Hicri takvimde bir yıl 354-355 günden oluşmaktadır. İslami Yeni Yıl Muharrem ayı ile başar ve Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları ile devam eder.

Rebiülevvel Ayı Hicri Takvime göre 29 Safer 1445'te başlayacak.

REBİÜLEVELL AYI NEDİR?

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır. İslam kaynaklarına göre Muhammed 12 Rebiüevvel 571 tarihinde doğmuştur.

REBİÜLEVVEL AYINDA NE YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli bulunmuyor. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.