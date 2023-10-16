Rebiülahir, İslam takvimine göre bir ayın adıdır. İslam takviminde 12 ay bulunur ve bu ayların her biri belirli dini öneme sahiptir. Rebiülahir, İslam takviminin dördüncü ayıdır. İslam takvimindeki ayların başlangıcını hilalin görülmesi belirler, bu nedenle İslam takvimi Miladi takvime göre her yıl farklı tarihlerde başlar. Peki, Bugün Rebiülahir ayının kaçı, Hicri takvimde hangi gün? Rebiülahir ayı ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Rebiülahir, İslam dünyasında çeşitli dini ve kültürel etkinliklere sahne olan bir aydır. İslam takviminde Rebiülevvel ayı 29 veya 30 gün sürebilir, bu da hilal görüldüğü tarihe bağlıdır.Peki, Bugün Rebiülahir ayının kaçı, Hicri takvimde hangi gün? Rebiülahir ayı ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

BUGÜN REBİÜLAHİR AYININ KAÇI?

Rebiülahir ayı 16 Ekim 2023 tarihinde başladı. Bugün (16 Ekim 2023) Rebiülahir'in 1. günüdür. Bugün, 1 Rebiülahir, 1445 Pazartesi'dir.

HİCRİ TAKVİMDE HANGİ GÜN?

Hicri takvim, Miladi takvime benzer olarak 12 aydan oluşur fakat Miladi takvimde bir yıl 365-366 günden oluşurken Hicri takvimde bir yıl 354-355 günden oluşmaktadır. İslami Yeni Yıl Muharrem ayı ile başar ve Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları ile devam eder.

REBİÜLAHİR AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Ekim 2023 tarihinde Rebiülahir ayının başlangıcı oldu. Bu tarihte Rebiülahir ayının 1. günü kutlanmaktadır. Ayrıca bu gün, 1 Rebiülahir 1445 Hicri yılının Pazartesi günüdür. 14 Kasım 2023 günü Rebiülahir ayı bitecek ve 15 Kasım 2023 günü Cemaziyelevvel ayına gireceğiz.

REBİÜLAHİR AYININ FAZİLETLERİ

Rebiülahir ayının hususi bir özelliği söz konusu değildir. Bir benzeri bulunmayan, çok güzel bir olay meydana gelmemekle birlikte bu ayda yapılması gereken bir dizi ameller de mevcuttur. Gafletin çoğunlukta olduğu zamanlarda ibadetlere yönelmek ve ibadetlere daha iyi sarılmak daha faziletli bir durumu ortaya çıkarıyor. Rebiülahir'in faziletli amelleri arasında namaz, oruç ve dua vardır. Bu ayda küslüklere son verilmesi son derece önemlidir.