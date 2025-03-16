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BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ 2025? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ 2025? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?
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Ramazan ayı, İslam dünyasında manevi bir arınma ve ibadet dönemi olarak büyük bir öneme sahiptir. Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2025? sorusu, oruç tutan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 2025? 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?

Ramazan Bayramı ise oruç ibadetinin sona erdiği ve bayram sevincinin yaşandığı önemli günlerden biridir. Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? diye merak edenler için hesaplamalar yapıldığında, 2025 Ramazan Bayramı'nın 30 Mart Pazar günü başlayacağı görülüyor. Bu durumda, bayrama tam 14 gün kaldı. Peki, Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Ramazan Bayramına kaç gün kaldı? İşte detaylar...

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başladı ve bugün, 16 Mart 2025 Pazar, Ramazan'ın 16. günündeyiz. Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Bu durumda, Ramazan Bayramı'na 14 gün kaldı.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ 2025? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin ardından kutlanan ve sevinçle karşılanan önemli bir dini bayramdır. 2025 yılında, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart Pazar gününe denk gelmektedir. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sırasıyla 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleridir.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ 2025? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecektir. Bu durumda, toplamda 3,5 gün resmi tatil olacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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