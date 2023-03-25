Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi 2023? 25-26-27-28 Mart Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesidir? Bugün Ramazanın kaçıdır?
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Mübarek 3 ayların üçüncüsü olan Ramazanı Şerif ayına girdik. Vatandaşlar, Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Ramazanın kaçı? 25 Mart Cumartesi, 26 Mart Pazar, 27 Mart Pazartesi, 28 Mart Salı Ramazan ayının kaçıncı günüdür merak etti. Peki, Ramazan ayının bugün kaçıncı günü? Ramazan'ın kaçıncı gecesindeyiz? İşte detaylar...
Ramazan ayının kaçıncı gecesinde ve kaçıncı günündeyiz merak ediliyor. Peki, Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Ramazan'ın kaçı? 25 Mart, 26 Mart, 27 Mart, 28 Mart Ramazan ayının kaçıncı günüdür Detaylar sizlerle...
Üç aylar Receb ayının 1. günü ile başlamıştır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak Pazartesi tarihinde başladı. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.
2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir.
Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe
Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece
Bugün 25 Mart Cumartesi Ramazan ayının 3. günüdür. Yani Ramazan'ın 3. günü bugün 25 Mart Cumartesi günüdür. 25 Mart Cumartesiyi 26 Mart Pazara bağlayan gece ise Ramazan ayının 4. gecesi olacaktır. Yarın 26 Mart Pazar günü Ramazan'ın 4. günüdür.
- 25 Mart 2023 Cumartesi : Ramazanı Şerif'in 3. günü
- 26 Mart 2023 Pazar : Ramazanı Şerif'in 4. günü
- 27 Mart 2023 Pazartesi : Ramazanı Şerif'in 5. günü
- 28 Mart 2023 Salı : Ramazanı Şerif'in 6. günü
- 29 Mart 2023 Çarşamba : Ramazanı Şerif'in 7. günü
Ramazan ayının 3. günü 25 Mart 2023 Cumartesi günüdür.
Bugün 25 Mart Cumartesi'yi 26 Mart Pazar'a bağlayan gece Ramazan ayının 4. gecesidir.
2023 Ramazan ayının ilk 10 günü (birinci on günü) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
23 Mart : Ramazan ayı 1. günü
24 Mart : Ramazan ayı 2. günü
25 Mart : Ramazan ayı 3. günü
26 Mart : Ramazan ayı 4. günü
27 Mart : Ramazan ayı 5. günü
28 Mart : Ramazan ayı 6. günü
29 Mart : Ramazan ayı 7. günü
30 Mart : Ramazan ayı 8. günü
31 Mart : Ramazan ayı 9. günü
1 Nisan : Ramazan ayı 10. günü
2023 Ramazan ayının ilk 10 gecesi (birinci on gecesi) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 2. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 3. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 4. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 5. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 6. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 7. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 8. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 9. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece
Ramazan ayının 10. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece