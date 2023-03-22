Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi 2023? 23-24-25 Mart Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesidir? Bugün Ramazanın kaçıdır?

Mübarek 3 ayların üçüncüsü olan Ramazanı Şerif ayına girdik. Vatandaşlar, Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Ramazanın kaçı? 23 Mart Perşembe, 24 Mart Cuma, 25 Mart Cumartesi Ramazan ayının kaçıncı günüdür merak etti. Peki, Ramazan ayının bugün kaçıncı günü? Ramazan'ın kaçıncı gecesindeyiz? İşte detaylar...

İlk sahur ne zaman, bu gece mi 2023? İlk sahura bu gece mi kalkılacak? 2023 İlk sahura hangi gece kalkılacak? İlk sahur 23 Mart'ta mı?

Ramazan ayının kaçıncı gecesinde ve kaçıncı günündeyiz merak ediliyor. Peki, Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü ve gecesi? 2023 Bugün Ramazan'ın kaçı? 23 Mart, 24Mart, 25 Mart, 26 Mart Ramazan ayının kaçıncı günüdür Detaylar sizlerle...

3 AYLAR NE ZAMAN 2023?

Üç aylar Receb ayının 1. günü ile başlamıştır. 2023 yılında 3 aylar 23 Ocak Pazartesi tarihinde başladı. Recep ayının ilk günü 23 Ocak 2023 tarihine denk gelmektedir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2023 yılındaki Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacaktır. Mübarek 3 ayların 3. sü Ramazan ayıdır. Ramazan ayı Şaban ayından sonra gelmektedir.

Ramazan ayının 1. günü : 23 Mart 2023 Perşembe

Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ 2023?

Ramazan ayının ilk günü yarın 23 Mart 2023 Perşembe günüdür. Bugün ise yani 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ise Ramazan'ın 1. gecesi olacaktır. Haliyle Ramazan ayı bugün 22 Mart Çarşamba günü akşam namazıyla birlikte girmektedir. Bu gece Ramazanı Şerif'in ilk gecesi olacaktır. Yarın ise ilk günüdür.

23 Mart 2023 Perşembe : Ramazanı Şerif'in 1. günü

Ramazanı Şerif'in 1. günü 24 Mart 2023 Cuma : Ramazanı Şerif'in 2. günü

Ramazanı Şerif'in 2. günü 25 Mart 2023 Cumartesi : Ramazanı Şerif'in 3. günü

Ramazanı Şerif'in 3. günü 26 Mart 2023 Pazar : Ramazanı Şerif'in 4. günü

Ramazanı Şerif'in 4. günü 27 Mart 2023 Pazartesi : Ramazanı Şerif'in 5. günü

RAMAZAN AYININ 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 1. günü 23 Mart 2023 Perşembe günüdür.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 yılında Ramazan ayının ilk günü 23 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir.

2023 RAMAZAN AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

2023 Ramazan ayının ilk 10 günü (birinci on günü) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

23 Mart : Ramazan ayı 1. günü

24 Mart : Ramazan ayı 2. günü

25 Mart : Ramazan ayı 3. günü

26 Mart : Ramazan ayı 4. günü

27 Mart : Ramazan ayı 5. günü

28 Mart : Ramazan ayı 6. günü

29 Mart : Ramazan ayı 7. günü

30 Mart : Ramazan ayı 8. günü

31 Mart : Ramazan ayı 9. günü

1 Nisan : Ramazan ayı 10. günü

2023 Ramazan ayının ilk 10 gecesi (birinci on gecesi) ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

Ramazan ayının 1. gecesi : 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının 2. gecesi : 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının 3. gecesi : 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının 4. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının 5. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının 6. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının 7. gecesi : 28 Mart'ı 29 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının 8. gecesi : 29 Mart'ı 30 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının 9. gecesi : 30 Mart'ı 31 Mart'a bağlayan gece

Ramazan ayının 10. gecesi : 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece