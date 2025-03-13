Ramazan ayı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek ve 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı başlayacak. Birçok kişi, bugün Ramazan'ın kaçıncı günü olduğunu merak ediyor. Bayrama kaç gün kaldığı araştırılıyor. Peki, Bugün ramazan ayının kaçıncı günü? Bayrama kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Ramazan ayı, 29 gün sürecek olup, 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecektir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.

BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün, 13 Mart 2025 olduğuna göre, Ramazan Bayramı'na 17 gün kalmıştır.