6 Ekim'de otobüslerin neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Her yıl 6 Ekim, bazı önemli olayların ve kutlamaların gerçekleştiği bir tarih olarak karşımıza çıkar. Peki, Bugün özel bir gün mü? Bugün tarihte ne oldu, neden önemli?

Bugün özel bir gün mü? Bugün tarihte ne oldu, neden önemli?

Bugün özel bir gün mü? Sorusu, 6 ekim tarihi ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Toplu taşımayı kullanan vatandaşlar bugün akbillerini okuttuklarında ücretsiz yazısıyla karşılaştılar. Toplu taşımanın bugün neden ücretsiz olduğu merak konusu oldu. Bu kapsamda Bugün özel bir gün mü? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün özel bir gün mü? Bugün tarihte ne oldu, neden önemli?

BUGÜN ÖZEL BİR GÜN MÜ?

6 Ekim Cuma günü İstanbul'un Kurtuluşu olması sebebiyle saat 23.59'a kadar otobüs, metrobüs, marmaray ve vapur seferleri ücretsiz olarak kullanılabilecek.

6 EKİM ÖNEMİ NEDİR?

İtilaf Devletleri'nin donanmaları, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması temelinde 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa limanına demir attılar ve İstanbul'a girdiler. Bu işgal eylemi, resmi bir işgale dönüşmeden önce 16 Mart 1920'ye kadar devam etti.

Ancak 6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa tarafından komuta edilen 3. Kolordu, İstanbul'a girdi ve işgal resmen sona erdi. İstanbul'un bu işgalden kurtuluşu, toplamda 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i, bu önemli tarihin anısına İstanbul'un kurtuluş günü olarak kabul edildi ve kutlamalar başladı.