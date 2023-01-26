Bugün özel bir gün mü? Bugün günlerden ne? 26 Ocak bugün kandil mi? Bugün hangi kandil?

Vatandaşların merak ettikleri arasında 26 Ocak gününün özel bir gün olup olmadığı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Bugün özel bir gün mü? Bugün günlerden ne? 26 Ocak bugün kandil mi? soruları aratılıyor.