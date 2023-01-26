Bugün özel bir gün mü? Bugün günlerden ne? 26 Ocak bugün kandil mi? Bugün hangi kandil?
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Vatandaşların merak ettikleri arasında 26 Ocak gününün özel bir gün olup olmadığı merak ediliyor. Arama motorlarında ise Bugün özel bir gün mü? Bugün günlerden ne? 26 Ocak bugün kandil mi? soruları aratılıyor.
26 Ocak gününe girmemizle beraber vatandaşlar arama motorlarında Bugün özel bir gün mü? sorusu merak edildi. Peki, Bugün özel bir gün mü? Bugün günlerden ne? 26 Ocak bugün kandil mi? İşte detaylar...
BUGÜN ÖZEL BİR GÜN MÜ?
Bugün 26 Ocak 2023 Perşembe 3 ayların ilk kandili yani Regaip kandilidir. Bugün 26 Ocak perşembe günü akşam namazı ile birlikte Regaip kandilini idrak edeceğiz. Regaip kandil gecesi bugün akşam namazı ile başlayacaktır.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 26 Ocak Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gecedir.
2023 Regaip kandili gecesi : 26 Ocak Perşembeyi 27 Ocak Cumaya bağlayan gece.
2023 Regaip kandili günü : 27 Ocak Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.