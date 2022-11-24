Bugün Öğretmenler Günü olması nedeniyle bazı toplu taşıma araçları ücretsiz veya indirimli tarife ile basıyor. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma, İETT metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenler, bu anlamlı günde otobüs, metrobüs, metro, vapur ve Marmaray gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı konusu araştırılıyor. Peki, Bugün otobüsler ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma, İETT metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar haberimizde...

BUGÜN OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Öğretmenler Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada bulunuldu.

Yapılan açıklamaya göre öğretmenler 24 Kasım'da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek.

24 KASIM'DA OTOBÜS, METRO, VAPUR, METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler gün içinde ne kadar geçiş yaparsa yapsın, ücretsiz geçişte herhangi bir limit söz konusu olmayacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor.

Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.